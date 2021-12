Levée de la grève SNCF : l’analyse de François Lenglet

La menace de grève est d'autant moins compréhensible que la négociation dans l'entreprise avait déjà débouché sur une augmentation de 2,7 % sur une prime "pouvoir d'achat " de 600 euros pour les salaires inférieurs à 1,5 SMIC, une prime de 600 euros pour tout le personnel de la branche voyageurs et une révision à la hausse des statuts. Des augmentations significatives, selon François Lenglet, alors que l'entreprise va perdre entre 1,5 et 2 milliards d'euros cette année après 3 milliards de pertes l'année dernière. Et alors que l'État a déjà pris 25 milliards d'euros de dette de l'entreprise et s'apprête à le faire à nouveau dans quelques jours pour 10 milliards supplémentaires. Alors enfin que le contribuable a versé en plus 4,7 milliards d'euros à la SNCF il y a quelques semaines pour l'aider à investir. La SNCF a annoncé qu'elle allait indemniser les voyageurs pénalisés à hauteur de 200 % du prix de leur voyage. Tant mieux, estime notre spécialiste économie, parce que le billet de train est le seul produit que le consommateur paie trois fois. Une première fois au guichet, une deuxième fois sur sa feuille d'impôt et la troisième pour acheter un transport de substitution quand les trains sont en grève. TF1 | F. Lenglet