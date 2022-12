Levée des restrictions : la Chine rattrapée par le Covid

On voit dans la vidéo en tête de cet article la première image d'un hôpital submergé à Pékin. Enfermés dans une bulle sanitaire depuis plus de trois ans, les Chinois n'ont jamais développé d'immunité collective. Il est impossible de les chiffrer, mais les contaminations explosent. Et cette vague avait été amplifiée par le relâchement soudain des restrictions. Dans cette clinique internationale privée, pour Sonia Jutard-Bourreau, médecin en chef - Raffles Medical Group, depuis dix ans à Pékin, c'est une grande première. À 80 %, ses patients viennent pour le Covid. Pris de court, aucun de ses soignants n'a pu recevoir de rappel de vaccin en amont. Un tiers du personnel de l'hôpital qui est positif et malade. La Chine vit l'explosion de l'épidémie à retardement. C'est la ruée vers les pharmacies pour obtenir de précieux remède contre la fièvre. Dans la panique, en raison du manque de certains médicaments, les Chinois font des stocks en masse. Si beaucoup n'osent pas encore sortir, d'autres sont déjà contaminés. Aujourd'hui, les internautes osent montrer leurs tests positifs qui leur valaient encore il y a deux semaines un confinement drastique. Trois ans après le début de l'épidémie, les Chinois apprennent enfin à vivre avec le Covid. TF1 | Reportage J. Jankowski, M. Zambrano