Levée des restrictions : le bon moment ?

Depuis quelques jours, plus de doute, les contaminations repartent bien à la hausse dans tous ces départements en rouge et orange. Au niveau national, le taux d’incidence est même repassé au-dessus de 600 nouveaux cas pour 100 000 habitants. En cause, la présence actuellement majoritaire d’un sous variant d’Omicron, le BA.2, un peu plus contagieux ; et un relâchement des comportements. Alors, retirer le masque peut-il entraîner une nouvelle vague ? Pas forcément car la situation n’a plus rien à voir après deux ans de pandémie. Deux ans pendant lesquels 30 à 40% des Français auraient déjà été infectés. Côté vaccination, 83% ont effectué une dose de rappel. C’est ce qui a permis de diminuer les formes graves. D’ailleurs, le nombre de patients en soins critiques baisse jour après jour. Un effort collectif qu’il va falloir poursuivre demain. Il faudra sans doute faire des rappels cette année 2022. Les personnes de plus de 80 ans, vaccinées il y a plus de trois mois, sont d'ores et déjà invitées à faire une quatrième dose pour se protéger. T F1 | Reportage C. Bayle, B. Poizeul