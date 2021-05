Lever de rideau : pas pour tous les théâtres

Rouvrir les portes, rallumer le son, la lumière, et se reconnecter avec le public. Un comédien explique : “On se sent un peu énervé. Parce que ça fait longtemps, on ne sait plus si on sait toujours le faire. On est un peu rouillé, certains plus que d’autres”. C’est normal, cela fait quatorze mois qu’ils ne sont pas remontés sur scène. Mariana Granci, comédienne dans la compagnie “Le royal velours”, nous confie : “Comme un gros logo pause qui s’est posé sur nous comme ça pendant plus d’un an. Et donc, on a un peu hâte de reprendre notre métier”. Dans le théâtre municipal des Célestins à Lyon (Rhône), qui n’aura droit d’accueillir que 200 spectateurs sur 700. Et si ses intermittents du spectacle n’ont pas joué, ils ont écrit, ont ajouté à leur pièce un nouveau chapitre sur notre vie de confinés. “Je pense que ça va être comme des retrouvailles avec des amis, avec des copines qu’on n’a pas vu depuis très longtemps”, décrit un comédien de la salle. Dans ce café-théâtre, la même envie de redonner de la voix, de lever le rideau. Une salle sans subvention qui remplit à 235% n’est pas rentable. “On a une jauge à 130, ça nous met à 45 places”, explique un propriétaire. Pour jouer, malgré tout, les comédiens ont donc accepté de baisser leur salaire de moitié. De nombreux théâtres privés ont donc choisi de ne rouvrir qu’en septembre. Leur pari est de reconquérir le public, lui donner l’envie d’en rire.