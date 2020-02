L'évolution de la tempête Ciara dans les Vosges

La tempête Ciara commence seulement à arriver dans les Vosges que les premières bourrasques sont déjà violentes. On attend jusqu'à 170 km/h sur les crêtes vosgiennes. Dans l'Est du pays, le paroxysme de la tempête est attendu aux alentours de 5 heures du matin. Des effectifs supplémentaires de pompiers ont été mobilisés toute la nuit prochaine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.