L’Hay-les-Roses : un maire pris pour cible

Une accolade pour soutenir leur maire, les habitants de l'Haÿ-les-Roses témoignent ce dimanche, dans l’après-midi, leur empathie envers Vincent Jeanbrun. La Première ministre, sur place vers midi, a pris des nouvelles de ses enfants de quatre et de sept ans, et de sa femme, blessée au tibia. La scène a été filmée par des voisins. Vers une heure trente du matin, la femme du maire, depuis l’intérieur de sa maison, entend un énorme bruit. Quelques minutes plus tard, des flammes envahissent son jardin. Une voiture a pulvérisé son portail. Quatre personnes en sont sorties et ont mis le feu au véhicule avant de s'enfuir. À l’aube, les enquêteurs de la police judiciaire l’ont remorqué pour relever des empreintes et tenter d’identifier ces assaillants. Aucun doute possible, ils cherchaient à incendier la maison du maire. C’est en franchissant une palissade pour accéder au jardin des voisins que la femme du maire s’est blessée. TF1 | Reportage J. De Francqueville, T. Vartanian, J. Cressens