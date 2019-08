L'hélicoptère, le nouveau taxi new-yorkais

Pour échapper au cauchemar des embouteillages, la nouvelle astuce en vogue à Manhattan est de se déplacer en hélicoptère. Ce moyen de transport est très pratique et spectaculaire. Pour des raisons de sécurité, le pilote ne survole pas les gratte-ciels, mais longe la baie de New York. La demande explose. Depuis le début de l'année 2019, les compagnies prestataires ont déjà effectué plus de 8 000 vols vers les aéroports new-yorkais. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.