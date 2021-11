L'heure de la transhumance de crabes rouges en Australie

En Australie, une transhumance géante de crabes rouges est en cours sur l'île Christmas. C'est un phénomène naturel qui se produit tous les ans. Des millions de crustacés quittent les forêts pour la plage. Enfin, la pluie pour motiver des dizaines de millions de crabes rouges à sortir de leur terrier en forêt. Après trois mois de saison sèche, direction la plage pour se reproduire. C'est un phénomène unique au monde, mais qui n'a rien d'inhabituel sur la petite île australienne Christmas Island. D'octobre à novembre, cette espèce endémique a tous les droits et profite d'infrastructures conçues juste pour elle. La marée rouge envahit les maisons, les jardins et bouleverse le quotidien des 2 500 résidents de l'île. Les routes sont coupées ou aménagées durant cette période pour faciliter le périple de sept kilomètres des crabes. Les plus aguerris le réalisent en six jours. Les experts estiment que la ponde devrait avoir lieu autour du 28 et 29 novembre. Les mâles retourneront en forêt suivis quelques semaines plus tard par les femelles. Ces dernières devront incuber leurs œufs avant de les libérer et de nous donner rendez-vous l'année prochaine. TF1 | Reportage C. Abel, P. Bazerque