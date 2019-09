L'Hexagone prépare ses adieux à Jacques Chirac

Tout le pays s'apprête à dire adieu à Jacques Chirac. Un hommage populaire, voulu par sa famille, aura lieu aux Invalides dimanche après-midi. Décrété jour de deuil national, il a été demandé à toutes les écoles et administrations d'observer une minute de silence à 15 heures le lundi 30 septembre. Le maître-mot est simple, émotion et non récupération. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/09/19 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.