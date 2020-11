L'hiver arrive à grands pas dans le Bas-Rhin

Sur les contreforts vosgiens, l'automne tire doucement sa révérence, car l'hiver envoie ses éclaireurs. Les premières températures négatives arrivent avec jusqu'à -5° C ce samedi matin. Sur le marché de Barr (Bas-Rhin), on se réchauffe comme on peut même si les sources de chaleur sont rares. Le four à bretzel de Jocelyne Humbert en fait partie, mais il ne suffira pas. Les maraîchers comme les clients profitent de la douceur de l'hiver qui pointe le bout de son nez. Avec cette première offensive du froid, anorak et bonnet sont de sortie. Pas de quoi impressionner les habitants qui sont plutôt contents dans une période assez compliquée. De leur côté, les vignes ont perdu presque tous leurs feuillages. C'est le moment pour les viticulteurs de remuer la terre et préparer les travées pour la prochaine saison. Ces premières gelées sont une bénédiction pour la nature. En journée, les températures devraient atteindre les 6° C.