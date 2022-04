L'hiver au printemps : le grand écart des températures

Un soleil vaillant, des campeurs légèrement vêtus ... Mais ne vous y trompez pas. Nous étions en Narbonne le 30 décembre dernier. Ce jour-là, jamais la température 19 degrés n'avait été aussi douce depuis 1997. Un plaisir pour les vacanciers, mais une source d'inquiétude certaine pour tout le sud-est du pays. Dans l'Hérault, par exemple, le déficit de pluie atteint 80% en février. Sur cette exploitation agricole, installer un canon à eau en cette saison était inédit. Voilà donc ce qui caractérise l'hiver passé. Des températures clémentes et quasiment pas de neige en plaine. Un hiver en tout point semblable à celui de 1975. Des nappes phréatiques au plus bas, une sécheresse précoce et du vent en rafales, autant de conditions propices aux incendies dans le sud-est. Le 27 mars dernier, au nord de Grâces, 50 ha partaient ainsi en fumée. T F1 | Reportage H. Dreyfus, F. Peccatier