L’hiver de retour ?

Sur la carte de l'hémisphère que vous verrez dans la vidéo en tête de cet article, jusque-là, on avait de l'air froid sur l'Amérique du Nord et de l'air relativement doux sur l'Europe de l'Ouest. Mais cette tendance va changer au cours des prochains jours. Louis Bodin explique que "petit à petit, l'air froid va revenir sur l'Europe de l'Ouest". Et cela avec plusieurs conséquences. "La première, c'est l'arrivée d'une tempête la nuit prochaine, avec des vents violents. On devrait frôler les 120-140 km/h à partir de minuit sur la façade atlantique, 100-120 km/h du côté de la Bretagne. Et en progressant dans les terres, entre la fin de nuit et demain matin, on pourrait aller jusqu'à 100 km/h", précise-t-il. "Cette perturbation très active, qui arrive, va donner beaucoup de plus et beaucoup de neige sur tous les reliefs entre lundi et mardi. Donc, on attend de grosses quantités. Et attention, comme les sols ne sont pas stabilisés, on risque d'avoir un fort risque d'avalanche dans les Alpes du Nord ou encore du côté de la Corse. Ça va durer lundi et mardi", ajoute le spécialiste météo de TF1. TF1 | Louis Bodin