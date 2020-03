L’hommage aux soignants dans le 17e arrondissement de Paris

Un appel pour applaudir le personnel médical a été lancé sur les réseaux sociaux, mais aussi par des députés européens et français. Depuis plusieurs jours, dans le 17e arrondissement de Paris, des citoyens ont rendu hommage au personnel soignant. Les hôpitaux parisiens dans son ensemble félicitent les riverains qui applaudissent chaque soir à 20 heures à Paris.