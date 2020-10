L'hommage de la ville de Conflans-Sainte-Honorine à son enseignant assassiné

C'est le silence devant le collège pour honorer la mémoire de Samuel Paty. Élus, parents, enseignants, citoyens de toutes générations, ils étaient un millier à se rassembler ce samedi à Conflans-Sainte-Honorine. Dans la foule, il y a cet élève qui l'année dernière encore suivait les cours de ce professeur d'histoire. Parmi les personnes mobilisées, d'anciennes collégiennes venues lui rendre hommage et qui dénoncent la responsabilité des réseaux sociaux ayant abouti à l'attaque. De toute la région, des professeurs viennent en soutien. Primaire, collège, lycée, tous parlent d'un drame qui va laisser des traces. Dès le début de la journée, sous le contrôle des CRS, des fleurs ont été déposées à l'entrée du collège. À la mi-journée, une marche blanche s'est dirigée vers l'établissement avec des roses blanches, des messages de soutien rappelant ceux de Charlie Hebdo mais cette fois pour le corps enseignant. Le collège doit rouvrir début novembre avec une minute de silence dans tout l'établissement.