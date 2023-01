L'homme qui fait reculer le désert médical

Qu'est-ce qui différencie le cabinet du docteur Désiré Hanji d'un autre cabinet de médecine générale ? À première vue, pas grand-chose. Mais quand on écoute attentivement, on réalise que les patients se plaignent rarement. Ils estiment même chanceux que de leur désert médical soit apparu un médecin d'origine camerounaise qui a grandi en Allemagne, arrivé en France à l'âge de 15 ans seulement, et surtout, désireux de s'installer dans la région. En l'an 2000, à l'époque, le médecin du village, Dr René Pierson, cherche un successeur pour pouvoir enfin arrêter de travailler. "Ouf de soulagement, on a un médecin, peu importe d'où il vient, l'essentiel, c'est qu'il nous soigne et qu'il reste", disaient les patients du docteur Désiré Hanji. C'est presque un conte de fées. Le nouveau médecin de campagne exerce d'abord chez lui, puis ouvre un cabinet, et se fait même élire au Conseil municipal. Et le spectre du désert médical resurgi. "Je suis tombé une fois malade et il n'y a plus de médecin. Donc, un système de santé ne peut pas reposer sur un seul homme", indique-t-il. Alors Désiré, aujourd'hui maire du village, convainc les communes environnantes de s'associer dans un projet de maison de santé pour rendre le territoire plus attractif. Le cofinancer est ainsi partagé. La maison de santé se trouve face à la mairie de Buzancy. Sur la façade, les plaques se multiplient. La stratégie consiste à diversifier les spécialités et à accueillir des professionnels complémentaires. Les médecins sont ainsi moins débordés et ça plaît aux habitants. Désiré a pensé à tout. À l'étage, au-dessus des différents cabinets, un appartement tout équipé est à disposition des médecins. L'activité économique de la maison de santé contribue à stimuler celle de la commune. Au dernier recensement, la population du village a augmenté, plus 10 % pour la première fois depuis 170 ans. TF1 | Reportage S. Millanvoye, J.P Hequette, G. D'Angeli