L'hôpital de Dax à l'écoute des femmes victimes de violences conjugales

Le secret médical interdit aux médecins de signaler aux autorités les faits de violences conjugales, sans l'accord des patientes. Pour mieux les accompagner, un accueil dédié aux victimes de violences conjugales a donc été mis en place au service d'urgences de l'hôpital de Dax, en 2015. Depuis, plus de 300 femmes par an ont été reçues.