L’huile d’olive : le trésor d’Andalousie se fait rare

Un paysage montagneux, sec et aride, les Andalous ont toujours connu leur terre ainsi. Mais à la fin de l'année 2022, lorsque l'on roule à travers l'Andalousie, un indice dans le paysage interpelle. Les oliviers pourtant habitués à s'épanouir dans ce climat désertique sont dénudés, consumés par la chaleur L'année a été tellement aride, que les oliviers ont activé un mécanisme de défense. Pour ne pas mourir déshydratés, ils se sont débarrassés de leurs fruits. Les olives récoltées sont alors moins nombreuses et plus petites. Le rendement de l'année s'annonce 70% plus faible, que les années précédentes. Alors sans surprise, les agriculteurs, comme Paco Canet, vont compenser en augmentant leur prix. Cet or vert qu'ils appellent ici, le pétrole de l'Andalousie, va finir par devenir un produit de luxe. Il arrivera quand même à vendre son stock, puisque l'huile d'olive sera plus rare cette année. Mais ce qui l'inquiète davantage, c'est l'avenir à moyen terme pour l'agriculture en général dans la région. "Le déficit en eau devient chronique ici. Il va falloir accepter que les fruits soient moins nombreux à l'avenir. On va devoir réduire les quantités de production en Espagne", conclut Paco Canet. TF1 | Reportage J. Corbillon, T. Rolnik, E. Coppo