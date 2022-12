L'hymne des Bleus a gagné les cœurs

Une syllabe répétée à l’infini, cela peut suffire à euphoriser tout un vestiaire, et la France entière, un tube parfois librement interprété, tout excusé par la chanteuse elle-même. Gala star de la fin des années 90, heureuse de ce retour en grâce d’une musique, finalement, taillée pour le sport. Ce morceau de Dance est choisi par Tchouameni, un joueur qui n’était pas encore né au moment de sa sortie. La chanteuse est invitée pour interpréter cet hymne de la communauté LGBT dans un pays où les droits des homosexuels sont baffés. “Est-ce que je fais la différence, en venant ici, en chantant, en rencontrant des gens, en montrant mon visage et en propageant mon message ? Où est-ce que je changerais plus les choses en restant à la maison, sans que personne ne le sache ? “, se demande la chanteuse. Et ce message, elle aimerait le porter dans le stade en cas de victoire des Bleus, mais la soirée est en attente de validation par la FIFA. TF1 | Reportage A. Tassin, A. Ponsar, H. Massiot