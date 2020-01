L'hypnose permet-elle d'apprendre facilement l'anglais ?

Un établissement scolaire situé à Saubrigues (Landes) propose l'hypnose pour permettre aux élèves d'apprendre l'anglais. Pendant les cours, les élèves se font hypnotiser durant dix minutes. Cet état d'hyper concentration les rendrait plus réceptifs et plus concentrés, mais pas forcément meilleurs en anglais. L'établissement a investi 7 000 euros pour cette méthode inspirée des séances traditionnelles en cabinet. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.