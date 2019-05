Libération d'otages au Burkina Faso : pourquoi les forces spéciales sont-elles intervenues ?

Les opérations de libération d'otages sont toujours extrêmement dangereuses. Pour sauver ceux qui avaient été emmenés au Burkina Faso, l'armée s'est basée sur des informations données par deux satellites américains positionnés au-dessus du pays et des drones survolant la zone. Mais pourquoi les forces spéciales ont-elles décidé brutalement d'intervenir au cours de la nuit du 9 au 10 mai ? Éléments de réponse avec notre journaliste Guillaume Debré. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.