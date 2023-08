Libéré sous caution : Trump passe par la case prison

Ce sont des dizaines de policiers à moto, en voiture, pour conduire Donald Trump, ancien président des États-Unis, en prison. Arrêté puis libéré sous caution, le voici désormais avec un numéro de matricule et surtout une photo d'identité judiciaire. Une pose avec un regard provocateur, travaillée et répétée d'après ses équipes. Une première en-tout-cas pour un ancien président qui fait réagir ses partisans et ses opposants devant la prison. C'est la quatrième inculpation. Il est cette fois accusé avec 18 de ses proches d'avoir fait pression sur les autorités électorales de Géorgie, pour inverser les résultats de l'élection perdue en 2020. Loin d'accuser le coup, Donald Trump veut surfer sur ses déboires judiciaires et en faire un avantage dans la course présidentielle. C'est un coup médiatique d'abord. En se rendant à 19 heures et 30 minutes en heure locale, il a voulu que l'événement soit vu par tous et diffusé en prime time à la télévision américaine. Le tout en éclipsant le débat de ses concurrents pour la primaire républicaine auquel il a refusé de prendre part la veille. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage A. Monnier, M. Derrien