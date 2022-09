Libérés des glaces

Comme posé au bord d'un chemin de randonnée, une partie d'un train d'atterrissage prisonnier de la glace depuis 1966 est révélée au grand jour. Le glaciologue Luc Moreau, découvre de nouveaux débris restitués par le glacier des Bossons, 56 ans plus tard. Ce glacier a perdu près de dix mètres d'épaisseur, depuis le 26 mai 2022. C'est ce qui explique toutes ces récentes découvertes. Dans un lieu tenu secret, un archéologue de la glace inspecte ses dernières trouvailles. Son équipe n'avait jamais autant découvert de vestiges. Cet été 2022, plus d'un millier d'objets ont été répertoriés en Savoie. De précieux indices qui attestent la présence des premiers hommes en haute altitude. L'enjeu est donc de taille face au réchauffement climatique. En France comme en Suisse, les neiges éternelles ne sont plus. Les glaciers fondent inexorablement. Le 26 janvier 2022, l'alpiniste Luc Lechanoine traverse les Alpes avec un ami, lorsqu'il fait une découverte macabre. Une forme humaine, un cadavre dont le froid a tout conservé. Grâce à l'ADN, la Police Cantonale du Valais a identifié un jeune Allemand, disparu en 1990. Ces enquêteurs en sont convaincus, les 150 alpinistes toujours piégés dans la glace seront tous un jour retrouvés, dans le Valais. TF1 | Reportage Y. Matisse, F. Marchand, P. Géli