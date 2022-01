Librairies en Chine : la folie des grandeurs

Imaginez-vous plonger dans la lecture en plein labyrinthe, dans un escargot de livres géants ou encore dans une bibliothèque au beau milieu de la plage ? En Chine, les espaces de lecture insolites poussent comme des champignons. En Chengdu dans le centre du pays, on se croirait dans une cathédrale. Avec ces alcôves et cette colonne centrale, c'est en fait la nouvelle librairie tendance. Les Chinois y viennent pour le plaisir des yeux, l'amour du livre, mais surtout pour se prendre en photo. “On se croirait à Poudlard dans Harry Potter”. “Je suis impressionnée, la déco est super moderne, c'est apaisant”. Cette architecture unique attire jusqu'à 3 000 visiteurs par jour. Lijuan Luo est responsable de la librairie, financée à 30% par le gouvernement chinois. “Maintenant que Parti communiste encourage la lecture, notre mission est de répondre à l'appel et de contribuer à ce nouvel élan”. Attirer de nouveaux lecteurs grâce à un design unique, c'est le travail de ce cabinet d'architecture à Pékin. Son directeur Gong Dong a déjà construit trois bibliothèques. La 4ème en préparation promet d'être extravagante, érigée à flanc de falaise. “Ici, il y aura un espace extérieur pour des concerts et des spectacles. Et là, ce sera le coin lecture avec vue sur la mer”, détaille-t-il. “Aujourd'hui, la digitalisation de la société est un gros défi. Tout le monde peut lire sur une tablette. Nos bibliothèques doivent être plus que des lieux de lecture, elles doivent proposer une expérience. À l'image de leur dernière réalisation sur la côte Est : un bloc de béton comme échoué sur le sable. Même par -2°, cette bibliothèque construite en 2015 accueille 300 visiteurs chaque jour. Avec son exposition et son coin café, l'endroit semble idéal pour savourer la lecture. À moins que ce soit “un peu trop bruyant pour lire”. TF1 | Reportage J. Jankowski, Y. Hu