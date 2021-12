Ligne Paris/Lyon : à bord du concurrent du TGV

Sur les quais, il est impossible de le rater. La flèche rouge italienne, Frecciarossa, porte bien son nom. Et pour son premier départ ce samedi matin, il est rempli à 90%. Cette voyageuse, dans la vidéo en tête de cet article, est une habituée des allers-retours Paris/Lyon. Ce week-end, elle a voulu découvrir ce concurrent du TGV. La classe standard équivalente de la seconde propose partout des prises USB et de grand rangement en hauteur. "Il y a beaucoup de places pour les grosses valises en haut", constate un voyageur au micro de TF1. Si d'autres passagers font plus attention à certains détails, ce qui a surtout convaincu la plupart d'entre eux, c'est le prix. Cette famille avait réservé trois billets simples, Paris/Milan, avec la SNCF avant de changer d'avis. Elle a annulé toute réservation et a pris le train italien. L'Italie casse les prix pour attirer les clients. Mais cela ne durera pas. C'est-ce que nous confie Luigi Corradi, le directeur général de Trenitalia. Le groupe italien cherche surtout à séduire la clientèle d'affaires, avec un meilleur service à bord. "Pour l'instant, l'accueil est formidable, peut-être parce que c'est une première. Nous verrons", confie un voyageur. D'ailleurs, le train propose même dix places dans des fauteuils confortables et pivotants. Pour le moment, le concurrent italien du TGV propose deux allers-retours quotidiens entre Paris-Lyon-Chambéry et Milan. TF1 | Reportage P. Gallaccio, N. Clerc