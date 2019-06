Lignes à haute tension : les enfants en danger ?

Les lignes à haute tension peuvent-elles provoquer des cancers chez les jeunes enfants ? Aucune étude scientifique ne le prouve pour l'instant, mais l'agence sanitaire considère que le doute est suffisant. Elle vient de conseiller de ne plus construire d'école sous les lignes à haute tension, en raison des ondes électromagnétiques produites par ces installations. Les parents des 50 mille enfants, qui sont déjà dans ce cas, sont inquiets. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.