Ligue 1 : le PSG a chuté pour la première fois de la saison face à Strasbourg

C'est la première défaite de la saison pour le PSG. Le club de la capitale a été battu par Strasbourg (1-2) à l'occasion de la seizième journée de Ligue 1. Neymar et Kylian Mbappé n'ont pas réussi à faire la différence.