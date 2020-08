Ligue des champions : les Allemands confiants quant à la victoire du Bayern Munich

A Munich (Allemagne), le FC Bayern est une fierté et un phénomène de société. En plus d'être tatoué sur le corps des supporters, le club de football a son propre musée dans la ville. Chaque jour, il attire plus de 1 000 amateurs de football. A l'approche de la finale de la Ligue des champions qui opposera le Bayern au PSG, les supporters sont en effervescence. Les maillots à l'effigie du club et les tenues traditionnelles bavaroises sont de sortie. Tous sont persuadés de remporter une sixième victoire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 23/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 23 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.