L'île de Capri en Italie : la dolce vita sans les touristes

Aussi étonnant que cela puisse parâtre, l'île de Capri en Italie a été boudée par les vacanciers. Le chiffre d'affaires des commerçants a plongé ces derniers mois. Il manque aujourd'hui les voyageurs les plus dépensiers, ceux venus des États-Unis. Sans eux, les structures hôtelières sont, elles aussi, démunies. C'est un drame pour les professionnels du tourisme, mais un bonheur pour les amoureux qui profitent d'une île moins encombrée.