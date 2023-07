L'île de Groix privée d'eau potable

Pour leur premier jour de vacances, Delphine et Aurélie ont déjà une mission : aller chercher l'eau. Sur l'île de Groix, la consommation d'eau du robinet est déconseillée à cause d'un taux de chlore trop élevé. Depuis vendredi, une distribution gratuite est organisée par la mairie. "On leur demande combien ils sont, et on leur donne deux bouteilles, soit trois litres, par personne", a expliqué le maire de Groix. Et déjà, 10 000 bouteilles ont été distribuées en quatre jours. Avec ces bouteilles, Josette va pouvoir faire son café ce dimanche matin, elle ne veut pas prendre de risques. En revanche, elle peut laver ses légumes à l'eau. Au camping municipal, c'est une tout autre organisation. Pour faciliter la vie des campeurs, Laurent Sartre, employé saisonnier, distribue deux petites bouteilles par tente. Le problème sanitaire ne sera pas levé avant vendredi prochain, l'ARS doit attendre les derniers résultats des analyses. TF1 | Reportage M. Monnier, F. Bourdillon