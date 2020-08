L'île Maurice sous la menace d'une marée noire

L'île Maurice affiche désormais un paysage idyllique souillé par des hydrocarbures, qui s'écoulent d'un navire échoué à quelques kilomètres de la côte. La menace concerne le lagon tout entier, notamment l'île aux Aigrettes, une réserve naturelle abritant des espèces animales rares. Pour l'instant, la marée noire stagne au large de la pointe d'Esny, mais les autorités françaises surveillent de près son évolution. Les causes exactes de l'accident sont toujours en cours d'investigation.