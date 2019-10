L'îlet La Mère en Guyane : le paradis des singes-écureuils

L'îlet La Mère, un repère pour les navigateurs et un ancien lieu de culture pour les Amérindiens, est aujourd'hui déserté par l'homme, mais habité par les saïmiris. Depuis leur remise en liberté dans les années 2000, ces singes-écureuils sont devenus l'emblème de l'îlet. C'est l'un des plus importants sites archéologiques guyanais accessibles au grand public. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/10/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.