Lili, le bateau futuriste économique

Ce gros coquillage est appelé Lili. Elle mesure dix mètres de long, 3,5 tonnes de fibres de verre et de plastique, et une capacité unique. Avec sa vitesse jusqu'à 100 km/h, 80% du poids du bateau est transféré de l'eau à l'air. La traînée diminue, la consommation de gazole aussi, de près de 50%. Une martingale que l'équipe a pu assister au large de La Rochelle. Selon les applications, le constructeur promet une consommation deux à trois fois moins élevée que sur les bateaux actuels et jusqu'à dix fois moins par rapport aux hélicoptères utilisés sur les plateformes pétrolières par exemple. Avec Lili, on n'est pas loin d'un objet volant. En effet, à pleine allure, il n'y a plus guerre que les hélices au contact des vagues. Le secret de ce navire aérodynamique se cache dans les ordinateurs du bureau d'études. Le concept empêche tout retournement et se fraie son chemin chez les clients. La rapidité du catamaran futuriste attise les convoitises. Mais les douze sièges en cuir, la vue panoramique et les 100 euros en allée simple, sont réservés aux privilégiés des yachts. S'il fallait du confort pour eux, impossible pour autant de négliger l'environnement.