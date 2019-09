Lille : 48h avec les "bradeux"

L'Hexagone peut s'enorgueillir d'organiser la plus grande brocante d'Europe. Les trottoirs de la ville de Lille ont été colonisés ces dernières heures par ce que l'on appelle les "bradeux". De bonnes affaires sont en perspective avec ses 8 000 exposants, ses 80 km de stands et ses deux millions de visiteurs. L' événement existait déjà depuis 1127. Immersion au coeur de la Braderie Lille. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/08/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.