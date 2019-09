Lille : hausse du prix de la pomme de terre

La hausse du prix de la pomme de terre touche de plein fouet les consommateurs. Le légume le plus consommé des Français s'est enchéri de plus de 40% en un an, passant de 1,30 à 1,80 euros le kilo. Une flambée des prix liée aux mauvaises conditions climatiques selon les agriculteurs lillois. Les restaurateurs, eux, accusent également le coup et ont dû renégocier les tarifs avec leurs fournisseurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.