Lille : un des quatre jeunes fauchés par un TER a succombé à ses blessures

Un accident ferroviaire s'est produit près de Lille dans la soirée du vendredi 15 décembre 2017. Quatre hommes âgés d'une vingtaine d'années ont été percutés par un TER. L'un d'eux est décédé ce samedi 16 décembre 2017 tandis que le pronostic vital d'un second est toujours engagé. Les victimes traversaient sur une voie ferrée pour prendre un raccourci.