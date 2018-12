Les Lillois appellent à la fin des manifestations des gilets jaunes

Les avis sont partagés quant à la mobilisation des gilets jaunes. A Lille, pour un énième week-end consécutif, les commerçants constatent par dépit la rareté des clients. Malgré le fait qu'ils partagent la cause des gilets jaunes, ils estiment que le mouvement dévie de sa trajectoire principale en raison de la présence des casseurs. D'autres Lillois, plus catégoriques, exigent l'arrêt définitif des manifestations. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.