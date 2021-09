Limitation à 30 km/h en ville : quel premier bilan ?

30 km/h, c'est désormais la règle dans la capitale. Mais dans les faits, il y en a qui vont plus vite. D'ailleurs, de nombreux conducteurs le reconnaissent. Ils ne respectent pas cette nouvelle limitation. Les radars n'ont jamais autant flashé de véhicules. En moyenne, un par minute. À tel point que certains s'en amusent, à l'exemple d'un cycliste qui a été aussi flashé, mais pas verbalisé. En effet, seuls les véhicules motorisés sont concernés. Ils sont sanctionnés d'une amende de 135 euros et du retrait d'un point. Si l'excès dépasse 20 km/h, le retrait est de deux points. Mais en réalité, les Parisiens ont peu de chances d'être contrôlés. La ville ne compte que trois radars fixes. Deux autres vont être mis en service dans le 8e et 4e arrondissement. Les policiers pourront donc faire bientôt des contrôles aléatoires. Des discussions sont en cours entre la mairie et la préfecture. En attendant, la municipalité a dû revoir l'organisation des feux de circulation. Tout se déroule dans un lieu ultra-sécurisé. Le centre névralgique de la gestion des carrefours parisiens. Une salle où les caméras sont rarement autorisées. La suite dans la vidéo ci-dessus.