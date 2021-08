Limitation de vitesse à 30 km/h en vigueur à Montpellier

À Montpellier, vous n'aurez plus désormais le choix, rouler à 30 km/h en ville devient la règle, et 50 km/h, l'exception. Mais apparemment, peu de Montpelliérains ont appris la nouvelle sur les grands axes. Adopter les 30 km/h en ville, c'est d'abord pour renforcer la sécurité selon la mairie. Cette dernière va généraliser la limitation pour lutter contre les violences routières. C'est aussi une mesure pour les personnes âgées, handicapées et avec poussettes, pour qu'elles soient plus sereines. La tendance séduit de plus en plus les métropoles. Au 1er septembre, il faudra ralentir dans tout Paris. À Lille, où le passage aux 30 km/h a été adopté depuis 2019, il est difficile de changer les habitudes. Si la mesure agace une bonne partie des automobilistes, elle semble avoir fait ses preuves en Grenoble. En 2016, la capitale des Alpes est la première à généraliser le dispositif, et depuis, la vitesse en ville a baissé. Selon une étude, les accidents ont faibli, mais aucun chiffre n'est cité, ni aucune donnée, concernant une baisse de la pollution.