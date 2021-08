Limitation de vitesse à 30 km/h en ville : une mesure qui fait polémique

Les conducteurs devront apprendre à lever le pied. Depuis ce matin, à Montpellier (Hérault), la norme a changé : rouler en ville à 30 km/h est devenu la règle, rouler à 50 km/h à l'exception. Les avis sont partagés. Il va pourtant falloir s'y habituer. Une de nos équipes a pris la route. Et vu le nombre de voitures qui l'ont doublée. Il n'est pas certain que les Montpelliérains étaient bien au courant des changements.'En ville, la signalisation est très limitée. Aucun panneau n'a encore été installé. Et il est même impossible de se fier au GPS qui indique encore 50 km/h. Mais la mairie promet bientôt des panneaux aux entrées de la ville. Pour la municipalité, le passage à 30km/h est avant tout une mesure de sécurité. "Le 30km/h est aussi une mesure pour les personnes âgées, les personnes handicapées, celles avec poussette pour qu'elles se sentent plus en sécurité dans la ville", explique Julie Frêche, déléguée aux transports à la mairie de Montpellier (Hérault). Montpellier n'est pas la première ville à adopter ce dispositif. D'autres l'ont déjà fait et la majorité d'entre elles comptent moins de 10 000 habitants. Parmi les métropoles, Toulouse, Rennes, Strasbourg ou encore Grenoble ont commencé à généraliser les 30 km/h. Pour quels résultats ? À Lille, on roule à 30km/h dans neuf rues sur dix depuis deux ans. Mais les automobilistes que nous avons rencontrés ont encore du mal à respecter les limitations de vitesse. Pour l'instant, aucune étude n'a démontré que les villes ayant adopté ce dispositif soient plus sûres ou moins polluées. Paris choisit tout de même d'essayer à partir du 1er septembre. Il faudra donc se limiter à 30km/h pour rouler dans la capitale.