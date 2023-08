Limoges : ils se tuent en fuyant la police

Au soir du samedi 5 août 2023 à 23 heures, sur l'une des places du centre-ville, un équipage de la Brigade Anti-Criminalité souhaite contrôler deux personnes sur un scooter suspectées de trafic de stupéfiants. Le deux-roues démarre aussitôt à très vive allure et rapidement, le véhicule de police aurait choisi d'interrompre la course-poursuite. Sur près de deux kilomètres, le scooter surpuissant poursuit sa fuite. Et à une intersection, le deux-roues percute de plein fouet la voiture d'un quadragénaire accompagné de ses enfants. Percutés dans leur voiture, le père et ses jeunes enfants sont sortis indemnes de l'accident. Une riveraine était présente à l'arrivée des secours. "Heureusement que c'était une grosse voiture", affirme-t-elle, car le choc est si violent que le conducteur sans permis du scooter, âgé de seize ans, décède sur le coup. Son passager, lui, est projeté à plusieurs dizaines de mètres de la collision. Après plusieurs minutes de massage cardiaque sur place, le passager âgé de 23 ans décédera plus tard au CHU de Limoges où de brefs affrontements ont eu lieu avec les forces de l'ordre. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive