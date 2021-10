L'inauguration de la première usine européenne de Tesla

C'est ce que l'on appelle un show à l'américaine : fête foraine, grande roue, concert et le coup du spectacle, Elon Musk en chair et en os. Sur scène, il vient célébrer l'inauguration de sa nouvelle usine près de Berlin. Cette journée porte ouverte, c'était l'occasion pour Elon Musk de lancer une opération séduction auprès des habitants du coin. Et à première vue, cela fonctionne. À l'intérieur de l'immense bâtiment, tout semble prêt. Pourtant, la production ne démarre pas. Pour cause, les Allemands n'ont toujours pas donné leur feu vert. Malgré la promesse d'une création de 40 000 emplois, certains riverains grincent des dents. Ils considèrent que l'usine pourrait assécher la réserve en eau de la région, car il faut presque 4 000 litres d'eau pour fabriquer une seule batterie. Tesla a pu bâtir son usine grâce à une procédure exceptionnelle, mais controversée : une autorisation d'entamer les travaux sans permis de construire. Celui-ci n'a toujours pas été délivré, car les autorités allemandes hésitent. Sans lui, la production de voitures ne peut pas démarrer.