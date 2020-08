L'incendie de forêt en Californie reste incontrôlable

La forêt nationale en plein cœur de la Californie s'est transformée en brasier. Sur place, la végétation est dense et sèche et la forte chaleur complique la situation. Depuis samedi soir, le feu a triplé de volume. Au sol, les pompiers ont lutté contre le feu toute la nuit sous les yeux des habitants. Les avions bombardiers tentent aussi de ralentir la progression de l'incendie. Par précaution, les autorités ont évacué près de 8 000 personnes. Aucun blessé n'est à déplorer pour l'instant.