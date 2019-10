L'incendie de Notre-Dame de Paris raconté par ceux qui l'ont vécu

Le mardi 15 octobre, cela fera six mois que le toit de la cathédrale Notre-Dame de Paris est parti en fumée. Une toiture qui avait pourtant résisté à huit siècles d'Histoire et deux guerres mondiales. Les images de ce drame ont été vues à travers le monde et ce sinistre a profondément marqué ceux qui l'ont vécu. Ils se sont confiés à nos journalistes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.