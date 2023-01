L’incroyable potentiel de l’énergie osmotique

Et si la nature nous offrait une nouvelle fois sous nos yeux des solutions pour réussir notre transition énergétique ? Dans un hangar flambant neuf à Rennes, trois hommes en sont persuadés. Depuis dix ans, ils travaillent sur un drôle de machine. Elle récupère l'énergie qui se dégage lorsque de l'eau salée rencontre de l'eau douce. C'est ce qu'on appelle l'énergie osmotique. Le phénomène de l'osmose est connu depuis longtemps par les scientifiques. En effet, lorsque deux liquides, dont le taux de salinité est différent, sont séparés par une membrane, cela entraîne une circulation rapide des ions contenus dans le sel et génère de l'électricité. Jusqu'à présent, les performances étaient bien trop faibles et les coûts bien élevés pour capter cette énergie. Mais ça, c'était avant. "Grâce à des progrès de la nanotechnologie, on a pu mettre au point des nouvelles membranes qui sont beaucoup plus performantes et qui sont beaucoup moins chères à produire grâce à des matériaux naturels qu'on utilise", explique Nicolas Heuzé, directeur général de Sweetch Energy. C'est une première mondiale, française, cette membrane nouvelle génération est une révolution et les perspectives sont immenses. Alors, à Lyon, à la Compagnie nationale du Rhône, on y croit plus que jamais et on a investi deux millions d'euros pour tester dans un laboratoire des fluides les modules osmotiques. Mais avant, tout sera modélisé pour construire cette usine-pilote sur le Rhône. C'est à l'écluse de Barcarin, près de Fos-sur-Mer où le Rhône et la mer Méditerranée se rejoignent que sera installée sur la berge cette première usine de captage de l'énergie osmotique. Un pari fou que s'il réussit permettra d'atteindre plus vite l'objectif de 40 % d'énergie renouvelable produite en France en 2050. TF1 | Reportage M. Dupont, P. Veron