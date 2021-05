L'incroyable Robert Marchand s'est éteint à 109 ans

Infatigable sur son vélo, Robert Marchand avait enchaîné les records même après son 100ème anniversaire. Gymnaste de haut niveau, pompier de Paris, bûcheron ou planteur de canne à sucre, lui qui était né avant la Première guerre mondiale, aura eu mille vies. On l'aurait voulu immortel car son sourire, comme lui, ne semblait pas avoir d'âge. Robert Marchand a eu une vie comme une épopée. Né en 1911, c'est un ancien maraîcher, ancien pompier de Paris et surtout champion cycliste jusqu'à la fin, ou presque. Malgré les réticences de ses médecins, il était remonté à vélo en 2017, tout en douceur. Robert Marchand était une célébrité arrivée à la soixantaine, bien tassé. Collectionneur de records, il y a eu les 23 km parcourus à tout juste 100 ans en 2011. Robert Marchand est aussi une idole des caméras. Une vie saine et un dernier record de l'heure pour ce champion qui comptait lui-même ses coups de pédales pour calculer sa distance parcourue. C'était en 2017 à 105 ans, sous les flashs, comme toujours. Arnold Schwarzenegger en personne l'avait salué dans un tweet. Mais un an plus tard, son médecin lui avait définitivement interdit le vélo.