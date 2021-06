L'incroyable trésor des Napolitains

Couvert par un trésor inestimable, il est sans doute l'homme le plus riche d'Italie. Mort il y a 1 700 ans, San Gennaro, Saint Janvier en Français, peut se vanter de disposer d'un magot digne des bijoux de la reine d'Angleterre. Une histoire extraordinaire que Lucio Di Risi a voulu partager avec la petite ville de Loche où il réside. De la même façon qu'il vit avec une Française depuis 40 ans, Lucio Di Risi conserve une partie de son cœur à Naples. Pour comprendre cet attachement aussi vivace, nous avons fait le voyage. Il a suffi de quelques pas pour cerner à quel saint se voue la cité. Diego Maradona puisque le célèbre footballeur argentin a fait la réputation du club de football de la ville. Mais il y a aussi le très robuste San Gennaro. Il est présenté sous toutes ses formes en protecteur de chaque commerce. Un pouvoir qu'il détient et manie avec beaucoup d'intelligence depuis sa mort en martyre en 305 après Jésus-Christ et après qu'on a recueilli son sang. Conservé dans des ampoules, ce sang aurait le don de passer de l'état solide à l'état liquide. La suite dans le reportage ci-dessus.