L’industrie de demain : produire sans émettre de CO2, c’est possible ?

Oui, mais cela ne sera pas une mince affaire. Prenons l'exemple d’une usine de cimenterie, chimique, sidérurgique qui émet énormément de CO2. L’idée simple à l’avenir, c’est de capturer ce dioxyde de carbone à la source, avant qu’il soit émis dans l’atmosphère en installant un système de filtration sur cette usine pour séparer le CO2 des autres gaz. Ensuite, il faut le stocker pour qu’il soit transportable. Dans le nord de la France, TotalEnergies et Air Liquide sont à la manœuvre pour décarboner des usines. Ce CO2 sera ensuite transporté en mer du Nord grâce à un bateau. Là-bas, un projet est déjà en cours de construction, pour que le CO2 soit stocké dans le fond marin dans deux ans. Grâce à la 3D, on peut voir dans les images à quoi cela ressemble, voire y embarquer. Au large de Norvège, à 1 000 kilomètres de la France, sur le navire, semblable aux navires qui transportent du gaz naturel liquéfié, se trouve le fameux CO2, dans des énormes citernes. Il va être transféré sur terre pour ensuite rejoindre un gazoduc sous-marin de 100 kilomètres de long et son cimetière définitif.