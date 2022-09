Line Renaud et Dany Boon : "Une belle course" complice

Ce film dure le temps d'une course, d'un huit clos entre un chauffeur de taxi grincheux et une vieille dame de caractère. Pour ce tournage, il fallait un duo d'acteurs complices. Et entre Line Renaud et Dany Boon, l'amitié est ancienne. Tous les deux Ch'tis, nés à Armentières (Nord) à 38 ans d'intervalle, ils se sont rencontrés en 1994. Pour le premier passage de Dany Boon à L'Olympia, Line Renaud lui a envoyé un télégramme. Elle lui disait qu'elle était fière que quelqu'un d'Armentières à nouveau montre le bout de son nez. Ce rapprochement artistique s'est transformé en amitié profonde. "C'est vraiment comme un fils pour moi, je me fais du souci, j'aime bien entendre sa voix... J'aime tout de lui", confie Line Renaud. Confession que Dany Boon a complétée par ces quelques mots : "on est liés par quelque chose de très fort, de très beau, au-delà de l'amour". Les deux acteurs avaient déjà tourné ensemble, mais jamais autant de scènes. Fort de leur symbiose, le réalisateur a laissé le duo improviser quelques répliques. TF1 | Reportage S. De Vaissiere, E. Berra