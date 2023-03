L'inflation nourrit-elle la mafbouffe ?

Dans les rayons, face à l'inflation, vous observez les prix à la loupe et la qualité des produits un peu moins. Produits transformés, pâtes ... Plutôt que de la viande ou des fruits et légumes frais. Nous avons voulu lire les ingrédients des céréales, des gâteaux et des pizzas, pour savoir comment, avec la crise, les industriels parviennent à maintenir leur marge. Pour certains produits, la recette a déjà changé. Pour les uns, l'huile de tournesol a été remplacée par de l'huile de palme, très riche en acide gras saturée. Sur d'autres, le fromage a été coupé par de l'eau et de l'amidon. Une pratique autorisée et qui permet de réduire les coûts. Ces modifications de formule, lorsqu'elles sont temporaires, sont recensées sur un site du gouvernement. Mais alors comment allier prix bas et nourriture saine en période d'inflation ? "Ne pas culpabiliser à aller vers des produits surgelés, des boîtes de conserve, et évidemment plus cuisiner" indique Vanessa Bedjaï-Haddad, diététicienne nutritionniste à Paris (Île-de-France). Le marché aussi reste une valeur sûre, avec l'achat en direct aux producteurs sans intermédiaires, pour consommer moins cher, local et de saison. TF1 | Reportage L. Poupon, A. Tassin, L. Baque