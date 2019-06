Lingettes jetables : un fléau pour l'environnement

Du cosmétique au ménage, nous consommons plusieurs dizaines de kilos de lingettes par personne et par an. Tout le monde s'accorde sur leur côté pratique, mais elles sont aussi une calamité en matière de recyclage. Faut-il appliquer le principe du pollueur-payeur aux fabricants de lingettes ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.